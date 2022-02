ProMach se renforce dans le process pour les boissons

Le constructeur de machines d’emballage américain ProMach annonce le rachat de son compatriote TechniBlend. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Basé à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis), TechniBlend développe divers matériels pour transformer les produits liquides avant le conditionnement. Ses équipements sont utilisés dans l’industrie des boissons principalement - pour le traitement de produits carbonatés, plats, avec ou sans alcool - mais aussi dans la chimie, les détergents, les soins personnels.

Son offre comprend des désaérateurs, des doseurs, des mélangeurs, des systèmes de carbonatation et d’ajout d’azote, de séparation d'alcool, de dégazage, de pasteurisation flash ainsi que des machines de remplissage et de sertissage et des solutions de nettoyage en place.

Lignes complètes

TechniBlend possède également une division nommée ProBrew qui opère dans le domaine de la bière. Grâce au rachat de ces deux entités, ProMach élargit son portefeuille de technologies de process, en amont du conditionnement qui constitue sa spécialité. Le groupe américain est désormais à même de proposer des lignes clés en main allant de la préparation des ingrédients jusqu’à la palettisation pour ses clients dans le domaine de l'eau vitaminée, des boissons gazeuses, des thés, des cafés et des jus, jusqu’à la bière artisanale, et les cocktails prêt-à-boire. Le Pdg de TechniBlend, Derek Deubel, continuera de diriger la filiale.

Deuxième groupe de machines américain après Barry-Wehmiller, ProMach regroupe 44 marques d’équipements dans le domaines du remplissage, de l’embouteillage et du bouchage, du décor, du conditionnement souple et de l’étiquetage mais aussi la manutention et la stérilisation, l’étiquetage et le codage, la robotique et la fin de ligne. Le groupe emploie 4100 salariés et possède 59 usines dans le monde pour un chiffre d’affaires qui avoisine 1,5 milliard d’euros.