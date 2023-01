Prolongation de la vie des centrales nucléaires, plus grand avion du monde, pirouettes du robot Atlas… Le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Nouveau record pour l’avion le plus grand du monde

Voir la vidéo ici

Conçu par la société américaine Stratolaunch, The Roc, l’avion le plus grand du monde, a volé pendant six heures consécutives vendredi 13 janvier 2023. Il transportait à son bord le véhicule d’essai hypersonique Talon-A, que l’entreprise espère larguer pour la première fois au cours de l'année.

Prolonger la durée de vie du nucléaire à 80 ans ? Pourquoi pas, dit EDF

Voir la vidéo ici

Et si la durée de vie des centrales nucléaires atteignait 80 ans ? Le directeur exécutif d'EDF en charge du parc nucléaire et thermique ne dit pas non. Dans le cadre de la Commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, Cédric Lewandowski a déclaré que prolonger la durée de vie du parc nucléaire français jusqu'à 80 ans est une option qui doit «être mise sur la table».

[L'industrie c'est fou] Le robot Atlas de Boston Dynamics prêt à devenir la star des chantiers



Voir la vidéo ici

Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics, est désormais en mesure d'attraper des objets et de les lancer. De nouvelles caractéristiques qui pourraient, à terme, faire de cette machine un précieux assistant pour les ouvriers de chantiers.