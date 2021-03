Projet Bright, charbon, nucléaire, gaz… L’avenir d’Engie selon Catherine MacGregor

Après les analystes financiers, les sénateurs… Pour ses premières prises de parole publiques, la nouvelle directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2021, cherche à rassurer les deux publics cibles pour le groupe énergétique, les financiers et les territoires. Et ils n’ont pas été déçus. Devant les premiers, Catherine MacGregor a acté la sortie d’Engie de la production nucléaire en 2025 puis du charbon d’ici à 2027, quand il sera possible de le substituer par la conversion à la biomasse et au gaz. Sur les 7 tranches nucléaires qu’opère Engie en Belgique, 5 doivent être arrêtées à partir de 2022, et Engie a décidé d’arrêter les travaux de préparation pour la prolongation de deux tranches, faute d’une demande claire du gouvernement belge, sachant que le pays a voté la sortie du nucléaire pour 2025.