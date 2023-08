Progrès de la fusion nucléaire, l’affaire WhatsApp secoue les banques françaises : le Top/Flop de la semaine

Top : La fusion nucléaire se concrétise

En Californie, les scientifiques de National Ignition Facility ont renouvelé un exploit, en dépassant le seuil d’ignition de la fusion nucléaire une deuxième fois. Non seulement la nouvelle fusion a produit plus d’énergie qu’elle n’en a consommé, mais elle a également produit plus d’énergie que la première réussite de décembre 2022. Pour atteindre une rentabilité réelle, il faudrait produire 100 fois l’énergie produite aujourd’hui, et surtout beaucoup plus régulièrement. La fusion nucléaire commerciale n’est pas attendue avant plusieurs décennies, mais ces succès permettent de rassurer les investisseurs.

Flop : Les banques paient cher des discussions sur WhatsApp

«L’Affaire WhatsApp» secoue deux banques françaises. Les deux régulateurs bancaires américains ont annoncé mardi 8 août des sanctions à l’encontre de plusieurs banques. Parmi elles, BNP Paribas et Société Générale ont chacune écopée d’une amende de 110 millions de dollars, soit 100 millions d’euros. Le motif : leurs salariés communiquaient dans un contexte professionnel via des messageries privées comme WhatsApp et iMessage. Le partage d’informations parfois très sensibles est interdit sur ces plateformes, à la fois par souci de sécurité et par transparence vis-à-vis des autorités financières.