Proébo reprend Bourges Emballages

Proébo annonce le rachat de Bourges Emballages. Le groupe spécialisé dans les « solutions pour accompagner durablement les activités de proximité » absorbe ainsi un fabricant et distributeur d’équipements et emballages personnalisés pour les bouchers, charcutiers et boulangers de la région Centre. Implantée à Bourges (Cher), l’entreprise rejoint la division alimentaire du groupe et les marques Lesmayoux et Bordas.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]