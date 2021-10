Produire 20 biomédicaments en France en 2030, un défi pharmaceutique gigantesque

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Novartis Avec seulement 8 biomédicaments produits sur son territoire, la France est à la traîne en Europe, en particulier en raison de capacités insuffisantes.

Le cap est clair. D'ici à 2030, il faudra « avoir au moins 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies émergentes et les maladies chroniques (…) en France ». L’objectif énoncé par Emmanuel Macron mardi 12 octobre dans le cadre du plan France 2030 est très ambitieux. Car aujourd’hui, n’en déplaise au président de la République, la France ne rayonne pas encore dans le domaine de la production de biomédicaments. En réalité, aujourd’hui en matière de biothérapies, le pays dépend des importations à 95% !

Le chef de l’Etat fait référence à ces produits pharmaceutiques biologiques issus des biotechnologies, donc basés sur l’utilisation du vivant, et non de la chimie, pour produire des molécules d’intérêt. Cela correspond aux thérapies géniques, thérapies cellulaires, à l’ingénierie tissulaire ou encore à des anticorps complexes. Lesquels ouvrent des voies extraordinaires pour traiter des pathologies graves et parfois rares.

