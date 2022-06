Production, transformation, déchets : des défis sur tous les fronts pour l’industrie plastique

Avec l’inflation record que connaît l’Union européenne, due au conflit ukrainien et aux conséquences à long terme de la crise pandémique, l’industrie des plastiques se prépare à des lendemains pour le moins incertains. Hausse des prix de l’énergie et des matières, désorganisation des chaînes logistiques, retards et pénuries, de nombreux défis sont à relever, alors qu’un traité contraignant sur la pollution plastique est en préparation au niveau international.

Dans ce contexte, les organisateurs du salon allemand K 2022, qui rassemble tous les trois ans les acteurs de la plasturgie mondiale à Düsseldorf (Allemagne), publient un rapport sur les tendances de ce marché en Europe. “L'industrie européenne des plastiques se prépare

[...]