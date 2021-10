Production, innovation... Les objectifs du plan France 2030 dans les puces électroniques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le plan France 2030 vise à permettre à l'Hexagone de doubler sa production de puces électroniques.

Dans sa présentation de France 2030 mardi 12 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a consacré un volet à la sécurisation d’accès aux composants, jugée comme l’une des cinq conditions du succès des dix objectifs de ce plan à 30 milliards d’euros. Sans surprise, Emmanuel Macron s’est attardé tout particulièrement sur les semi-conducteurs.

« De manière très claire, nous avons, sur le sujet de la sécurisation d’accès aux composants électroniques, un énorme défi, souligne-t-il. C’est la deuxième condition à remplir pour réussir les objectifs de France 2030 [après celle de la sécurisation d’accès aux matières premières comme les plastiques et les métaux ferreux, ndlr]. L’Europe ne produit plus que 10% des composants fabriqués dans le monde. Elle a perdu une part importante de son autonomie sur plusieurs équipements de robotique. Or, de plus en plus, tout est robotisé et tout est électronique. Nous avons donc besoin de sécuriser l’ensemble des composants sur la filière. »

En retrait sur l'objectif européen

