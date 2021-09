Production d’électricité, sous-marin américain pour l'Australie, performances financières dans l'aéronautique, avion à hydrogène... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Selon EDF le nucléaire ne pourra pas fournir plus de 50% de l’électricité que nous consommerons, la France contre-attaque sur le projet industriel de sous-marin américain pour l'Australie, classement des performances financières des industriels de l'aéronautique, le projet de l'avion à hydrogène de Universal Hydrogen en avance sur Airbus, nouvelle approche du calcul quantique par le laboratoire CNRS Ondes et Matière d’Aquitaine.