Production à façon : ICIG va intégrer Organica Feinchemie au groupe WeylChem

ICIG va acquérir Organica Feinchemie, une société allemande de chimie fine spécialiste de la synthèse à façon. Celle-ci comprend 150 salariés, affiche un chiffre d'affaires de 20 M€ et possède des licences pour plus de 70 types de réactions différentes. Elle se verra ainsi intégrée au groupe d'entreprises WeylChem, fondé par ICIG en 2005 et regroupant une dizaine d'entreprises, sous le nom de WeylChem Organica.