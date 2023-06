Prod&Pack, le salon de l’emballage vertueux

Entre le projet de règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), la mise en œuvre des « 3R » du réemploi, de la réduction et du recyclage et les objectifs de décarbonation de l’industrie, le monde de l’emballage et du conditionnement est en pleine ébullition ! Organisateur du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire (CFIA), GL Events compte bien prendre à bras-le-corps les mutations en cours lors de la prochaine édition de Prod&Pack, la nouvelle identité d’Europack Euromanut CFIA depuis 2020. La toute première édition, en 2021, avait réuni 14 000 visiteurs venus rencontrer 400 experts et fournisseurs. Programmé du 21 au 23 novembre, le cru 2023 entre enfin dans « un cadre normal » après les péripéties de la crise sanitaire. De quoi affirmer le nouveau positionnement en toute sérénité, soit proposer « l’unique événement français dédié à l'écosystème du produit emballé ». Sébastien Gillet entend donc faire de l’événement lyonnais « le rendez-vous majeur de toute la profession » avec une signature limpide : « Vers un emballage vertueux des produits ». Le directeur de l’événement estime que « la transition écologique de l’emballage » passe par « le décloisonnement des secteurs industriels ».

Assises nationales du réemploi

Le 21 novembre, le salon accueille la deuxième édition des Assises nationales du réemploi, « une matinée thématique » qui comprend « un tour de France des projets régionaux qui fonctionnent », une présentation des « nouveaux parcours des emballages » avec des opérateurs de collecte, de lavage, de contrôle et de transport, sans oublier « les nouveaux emballages standard de demain ». Baptisée « Re-use Packaging Line », une ligne de démonstration met en musique tous ces maillons sur un espace de 600 m² qui rassemble une vingtaine de fournisseurs. Le mercredi 22 novembre est placé sous la thématique de « l’avenir des emballages à usage unique » : optimisation des emballages, réduction à la source, aptitude au recyclage et incorporation de matériaux recyclés sont au programme. Toutes ces mutations nécessitent des compétences pointues : « Sans l’homme, point de salut ! ». La thématique de la journée du jeudi est intitulée : « Excellence opérationnelle : allier performance industrielle et bien-être des salariés ». Une nécessité ! Toutes les entreprises le vivent au quotidien, les difficultés de recrutement s’accroissent.