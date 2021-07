Procter & Gamble annonce un nouvel investissement de 40 millions d’euros dans son usine d’Amiens

Procter & Gamble (P&G) accélère son développement en France et annonce pour 2021/2022 un nouvel investissement de 40 millions d’euros dans son usine d’Amiens, spécialisée dans la production de marques de lessive comme Ariel, Lenor et Dash. Cet investissement vise à moderniser ses outils de production, digitaliser ses opérations et ses installations et augmenter l’agilité de sa chaîne d’approvisionnement. Le site, déjà très engagé dans le recours aux sources d’énergies renouvelables, poursuit également ses efforts de réduction d’émissions carbone et de consommation d’eau.