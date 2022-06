Procos accompagne la transition environnementale du luxe

Peu de temps après Édition spéciale by Luxe Pack et à quelques jours de PCD, Procos a organisé une mise en avant de son savoir-faire en faveur du développement durable. L’entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de sacs shopping et de coffrets a convié ses clients pour découvrir ses dernières réalisations. Engagé depuis plusieurs années dans la transition écologique des marques du luxe, le fabricant propose aujourd’hui un panel de solutions permettant de réduire l’impact environnemental des produits luxueux tout en garantissant leur aspect haut de gamme.

De plus en plus de fibres recyclées

« S’engager dans une politique de développement durable est un devoir, assure Leander Kritikos, le président de la société. Chez Procos, nous accompagnons et conseillons les marques dans la transformation de leurs packagings secondaires pour encore plus de durabilité. Avec nos clients, nous avons une approche eco-friendly et nous développons tous ensemble des solutions alternatives pour permettre une évolution de notre responsabilité environnementale. »

Lors de l’événement, le fabricant a rappelé sa stratégie de protection de l’environnement à travers le recours à des papiers certifiés FSC (issus de forêts gérées durablement) avec de plus en plus de fibres recyclées. Cette démarche touche également l’impression, via les encres végétales à base de soja, les colles et les vernis aqueux ainsi que les poignées de sac composés à 100 % de coton, de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) ou encore – et surtout – de papier.



Les coffrets pour stylos Mont Blanc sont désormais composés uniquement de carton.

Pour illustrer sa volonté, Procos notamment présenté le coffret pour stylos Mont Blanc. L’objectif était de supprimer le plastique au profit d’une solution monomatériau. Le fabricant est parvenu à concevoir un emballage composé uniquement de carton. Un dispositif de fourreau permet d’éviter le recours aux charnières métalliques des versions précédentes. L’aspect luxe est respecté grâce à du débossage et une impression soignée. A l’intérieur du coffret, une cale en papier accueille un pochon fabriqué à partir de cellulose de bois, ce qui permet de valoriser des déchets de l’industrie forestière. La production est aujourd’hui réalisée en Europe mais le fabricant est en mesure de proposer une fabrication locale en Chine, ce qui limiterait davantage les impacts du transport. Cette volonté de produire chaque article localement, au plus près de son lieu de vente, est poussée par Procos qui accompagne souvent ses clients sur des lancements à l’échelle mondiale.

DEs volumes de production conséquents

Parmi les autres produits mis en avant, les nouveaux sacs shopping d’Hugo Boss ont perdu leur pelliculage en plastique pour une composition 100 % papier. Procos reconnait que ce changement ne représente qu’une économie de quelques grammes de plastique par unité, mais ces optimisations deviennent très importantes avec un impact réel compte tenu des volumes conséquents de production.

La suppression du pelliculage a également été menée sur les sacs des marques Patyka, Ulysse Nardin ou encore Armani, qui intègrent aussi des cordelettes en papier. Sur ces trois marques, l’écoconception de leurs sacs shoppings a permis de se passer de 4 tonnes de plastique sur les quantités 2021.

« Les actions respectueuses de l’environnement ne sont pas une obligation pour nous, mais un besoin, conclut Leander Kritikos. Elles sont fermement ancrées depuis la création de Procos dans la politique de l’entreprise. »