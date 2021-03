Procadres International : Disposez de managers de transition qualifiés pour améliorer votre organisation industrielle

La crise de la COVID19 a bousculé beaucoup de marchés. « Chez Procadres International, décision a été prise d’aider nos clients. Dès mai 2020, nous avons proposé aux dirigeants un module de gestion de priorités, avec un sparring-partner issu de la même filière chargé d’aider à formaliser les besoins, puis les process de redémarrage » se rappelle Christophe Graffin, associé et responsable de la practice industrie, qui pèse 45 % de l’activité globale de Procadres.

Réactivité, proximité

Avec un vivier de 7 000 managers couvrant tous les secteurs d’activité et fonctions clés, Procadres est principalement appelé sur des missions de transformation/amélioration. Le cabinet peut aussi assurer du remplacement de cadres et certaines prestations de retournement. « Nous proposons un manager immédiatement opérationnel en une semaine. Notre champ d’action est d’abord en France, avec une volonté de proximité clientèle qui s’est traduite par l’ouverture de l’agence de Lyon dès 2017 », indique Christophe Graffin. Le cabinet intervient aussi en Suisse avec sa filiale Genevoise, en Afrique directement et en Europe avec le réseau TMG.

Expertise 4.0 renforcée

En plus d’une sélectivité draconienne des managers par les associés - par ailleurs experts métier - le cabinet revendique une façon de travailler normalisée, avec un suivi des process strict et labellisé par Bureau Veritas. Procadres réalise notamment des missions de direction de site, de contrôle de gestion industrielle, de supply chain, de DSI ou encore de RH. la société s’est récemment renforcée sur l’expertise 4.0, face à une demande en transformation digitale marquée. Cet effort a conduit à l’arrivée de nouveaux associés experts, Christine Bénard (ex Valéo, Alstom) en 2019, puis François Charpe (ex-Naval group, Altran) et Marc Conçu (Bearing Point, Stéria, Atos) en fin d’année 2020.

