ProALPHA : La solution de pilotage industriel intégrée et évolutive pour PME

Gagner le titre de « Système ERP de l’année 2021 » du magazine ComputerWoche* donne une idée du niveau atteint par le groupe proALPHA. Et depuis l’an dernier, les clients français peuvent accéder directement à ces outils de pilotage haute performance.

L’éditeur spécialiste propose aussi des solutions verticales pour les secteurs des machines-outils, de l’électronique-high tech, de la sous-traitance automobile ou encore du négoce BtoB.

KPI « nourris »

« Sans data de qualité, rien ne peut se faire. Notre data quality management est automatisé, et permet de rassembler tous les détails. Il fournit à nos clients la possibilité de bâtir des tableaux de bord personnalisés comme des analyses pertinentes pour optimiser leur performance » détaille Jean Aron, Responsable des Opérations en France de l’éditeur.

Avec proALPHA Advanced Analytics, des solutions globales permettent de répondre à chaque besoin, en co-construisant des KPI intelligents. L’éditeur expert complète ses solutions avec des outils de Business Intelligence les plus aboutis du marché, comme Qlik.

Amélioration continue

En matière d’intégration, proALPHA travaille « à procurer l’utilisation la plus efficiente possible, via une interface unique où chacun peut activer les fonctionnalités dont il a besoin et d’un seul clic. Et nous évoluons vers une stratégie cloud, pour décupler l’agilité de nos outils » souligne Jean Aron.

ProALPHA renforce également son expertise métier en continu, comme sur l’efficience énergétique, le bilan carbone des produits ou encore les diagnostics à distance. La nouvelle version du progiciel, prévue en décembre, intégrera par exemple une couche d’intelligence artificielle, avec l’ambition d’améliorer le temps de réponse SAV en matière de panne machine.

*Dans la catégorie « Automobile ».

