PROACTIS : Plus que jamais à l’avant-garde du spend management et de la marketplace B2B

Le premier réflexe quand l’on parle des achats, c’est de penser réduction des coûts. Logique. « Seulement, aujourd’hui, de nouvelles problématiques ont rebattu la donne. Cela ne suffit plus de seulement vouloir négocier au plus bas prix. Des économies peuvent aussi être réalisées là où on ne le pensait pas jusqu’ici.

Autre tendance forte, les entreprises se focalisent moins sur les coûts et plus sur la sécurité », introduit Olivier Jung, directeur de Proactis France.

La sécurisation accentuée par la crise sanitaire

Si Proactis a conquis les entreprises sur tous les continents, c’est que sa plateforme de spend management est l’une des plus abouties, complètes et agiles. Une plateforme unique sourceto-pay (avec ses deux volets source-to-contract et purchase-to-pay) qui permet en temps réel de contrôler, d’optimiser, d’améliorer et d’intégrer tous les aspects du processus de gestion de la dépense. Et elle a encore gagné en notoriété dans l’épreuve de la crise sanitaire. « Ces deux dernières années ont mis en exergue l’importance de la digitalisation, l’importance de pouvoir disposer de systèmes Achats encore plus efficaces », souligne Olivier Jung.

En effet, les entreprises ont notamment été mises devant la nécessité de sécuriser leur chaine d’approvisionnement, le réseau de leurs fournisseurs. Proactis leur a apporté une réponse concrète immédiate, leur donnant les moyens d’améliorer le processus de sélection de leurs fournisseurs et permettant leur suivi et leur évaluation.

Pionnier de la marketplace interne

« Les grandes entreprises ont toutes aujourd’hui un outil d’e-procurement que nombre d’entre elles doivent d’ailleurs renouveler car vieillissant. Les entreprises de taille moyenne sont en train pour leur part de prendre de plus en plus conscience que c’est un moyen de détacher du temps pour les Achats, plus mobilisés pour sécuriser les lignes d’approvisionnement. Mais en règle générale, toutes ces entreprises, grandes comme moyennes, souffrent du même problème : il faut pouvoir rendre disponibles les prix négociés à l’ensemble du personnel », expose le directeur de Proactis France.

La solution ? La mise en place d’une marketplace interne et Proactis est d’autant mieux placé pour la proposer que le groupe est pionnier en la matière, en ayant posé les bases il y a 20 ans déjà !

Sous-traiter ces tâches de publication et de diffusion des prix déjà négociés dégage un précieux gain de temps pour l’acheteur pouvant dès lors se concentrer sur son cœur d’activité. Le personnel de l’entreprise, lui, n’y trouve que des facilités et avantages. « L’une des particularités de Proactis, voire même sa réputation, c’est d’apporter des innovations en termes de processus plus que de se présenter comme leader sur ce marché. C’est cette capacité à anticiper, à apporter des innovations, comme notre solution de marketplace, qui distingue le groupe », commente Olivier Jung. La solution marketplace B2B Proactis donnant simultanément accès aux catalogues et aux sites web des fournisseurs référencés par l’entreprise est une plateforme SaaS simple à gérer. C’est le site de e-commerce de la direction des Achats.

Atout supplémentaire inclus dans cette solution, Proactis se charge d’acquérir, en partenariat avec tous les fournisseurs de ses clients, tous les contenus - et ils peuvent être considérables – de leur marketplace ! À noter enfin que cette plateforme peut aussi se connecter à la plupart des SI Achats sur le marché.

