Le berceau du cartonnage français se situe à Valréas (Vaucluse), une enclave dans le département de la Drôme qui eut en son temps une renommée mondiale. C’est logiquement dans cette ville que le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie est installé depuis 1984. À compter du 1er avril et pendant six mois, Pro Carton, l’association européenne des fabricants de carton et de cartonnage, y expose les lauréats 2021 de son Prix d’excellence. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir une réalisation de Durero Packaging pour Bodegas Balsamic. Conçu comme un cadeau à offrir, ce coffret luxueux contient une bouteille en cristal de vinaigre balsamique espagnol vieilli de Bodegas Toro Albalà. Le jury l’a retenu pour son esthétique et son design structurel unique. Fabriqué avec un carton de Holmen Iggesund, l’emballage s’ouvre comme un éventail espagnol. À l’intérieur de l’emballage, l’estampage en cuivre chaud rappelle quant à lui les couleurs des œillets de Cordoue, berceau de la marque. « L’effet d'une fleur qui éclot est davantage accentué par le gaufrage sur l'extérieur de l'emballage qui reflète l'ouverture des pétales de la fleur », souligne Pro Carton. Conçue pour démontrer que le carton est un emballage recyclable issu d’une ressource renouvelable, l’exposition propose au total seize produits.