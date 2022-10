Prix Nobel de physique, pneus Michelin durables, Ariane 6... Les cinq images de la semaine

Un Nobel pour le physicien Alain Aspect

Mardi 4 octobre, le Français Alain Aspect a reçu, aux côtés de l’Américain John Clauser et de l’Autrichien Anton Zeilinger, le prix Nobel de physique pour ses travaux pionniers sur l’intrication quantique, qui ont permis de poser les bases de l’informatique quantique actuelle. Outre ses postes de professeur à l’Institut d’optique, à l’ENS Paris-Saclay et à l’École polytechnique, le scientifique est investi dans plusieurs pépites tricolores du secteur, comme Pasqal, Quandela ou Muqans.

Michelin accélère sur le pneu vert

Michelin a présenté mardi 4 octobre deux nouveaux pneumatiques, l'un pour la voiture et l'autre pour le bus, contenant respectivement 45% et 58% de matériaux durables. Noir de carbone recyclé, butadiène biosourcé, silice issue d'écorces de riz... Le géant français multiplie les innovations et les partenariats pour réduire l'empreinte environnementale de ses pneus, pourtant de plus en plus grands depuis plusieurs dizaines d'années.

Le robot Optimus passé au crible

Architecture, préhension, production en série… L'Usine Nouvelle a interrogé deux chercheurs spécialisés en robotique afin de résumer et d'interroger les choix technologiques du constructeur Tesla pour son robot humanoïde Optimus, dévoilé fin septembre. Dotée de cinq doigts qui mobilisent chacun onze actionneurs, la main anthropomorphique du robot serait l'un des points les plus intéressants de la présentation, même si ses performances restent à prouver.

Une nouvelle étape pour Ariane 6

La série de tests au sol de l'étage supérieur réallumable de la fusée Ariane 6, innovation clé du futur lanceur européen, ont débuté mardi 4 octobre en Allemagne, a annoncé ArianeGroup. La réussite du premier essai à feu constitue une étape majeure pour le programme, qui prévoit désormais un vol inaugural pour 2023. Ce lanceur doit permettre à l'Europe de rester dans la course à la conquête spatiale, aujourd'hui dominée par les Américains et les Russes.

La chaufferie nucléaire du sous-marin Duguay-Trouin mise en route

Les équipes de Naval Group et de TechnicAtome ont entamé fin septembre la divergence du réacteur nucléaire du sous-marin Duguay-Trouin, soit le commencement de la réaction en chaîne de fission, première étape de la mise en route. Après des tests de tests de flottaison, d'étanchéité et de stabilité et des essais en mer, il devrait être livré à la Marine nationale en 2023. Une bonne nouvelle pour le programme Barracuda, qui prévoit le remplacement les sous-marins nucléaires d'attaque français.