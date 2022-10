Prix : la chimie récompensée par la Fédération Gay-Lussac et l’Académie des sciences

Ce 18 octobre 2022, l’Académie des sciences a remis le prix Fédération Gay-Lussac de « La chimie au cœur des enjeux de la société » à deux femmes : Christelle Hureau-Sabatier, directrice de recherche au CNRS au Laboratoire de chimie de coordination (LCC-CNRS) à Toulouse, et Clotilde Policar, professeure au Laboratoire des biomolécules (CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université), du département chimie de l’École normale supérieure-PSL. Passionnées par le rôle des cations métalliques dans le vivant, elles se sont illustrées en chimie bio-inorganique. Christelle Hureau-Sabatier développe des approches thérapeutiques avec des agents captant les ions cuivre impliqués dans des pathologies amyloïdes (comme Alzheimer). Clotilde Policar développe des anti-oxydants avec des perspectives thérapeutiques, et des métallosondes pour l’imagerie des métaux en contexte biologique

Elles s’impliquent dans diverses responsabilités à l’échelle nationale et internationale (FrenchBIC et SBIC). Elles partagent également leur science au travers de nombreuses actions : conférences grand public, théâtre scientifique, expérimentations pour le jeune public.

Créé en 2021, « ce prix récompense des scientifiques de grand talent qui démontrent comment la chimie et le génie des procédés peuvent se saisir des enjeux actuels de la société et y apporter des solutions : décarbonation, recyclage, avancées dans les domaines de la santé et de l’agro-alimentaire, nouveaux systèmes industriels… », a déclaré Laurent Prat, président de la Fédération Gay-Lussac. Patrick Flandrin, président de l’Académie des sciences, s’est réjoui : « Ce prix, ouvert à toutes les disciplines de la chimie, démontre que la chimie est au cœur des solutions pour répondre aux enjeux de la société actuelle ».