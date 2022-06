[Prix énergie climat décarbonation] Rexel traque le CO2 des équipements électriques

Carbon Tracker est un outil de calcul conçu par le fournisseur d’équipements électriques Rexel pour réduire leur impact environnemental. « C’est une belle histoire née il y a dix-huit mois, se réjouit Benoît Ribault, le responsable innovations et services de l’entreprise. Nous travaillons sur des chantiers comme ceux des jeux Olympiques 2024 et du Grand Paris, qui doivent être neutres en carbone. Aujourd’hui, dans certains appels d’offres, on nous demande de répondre avec 30 % de produits recyclés. »

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]