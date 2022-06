[Prix économie circulaire] Des composants reconditionnés dans les serveurs d’OVHcloud

On connaît OVHcloud comme le champion français du cloud. Il est aussi un industriel concevant et fabriquant les serveurs équipant ses 31 datacenters en Europe et en Amérique du Nord. Ce modèle intégré s’étend jusqu’au recyclage. Chaque semaine, son usine de Croix (Nord) assemble 1 400 nouveaux serveurs et en traite 800 à 1 000 en fin de vie, en provenance de ses centres de données européens. Celle de Beauharnois, au Canada, effectue la même chose, à moindre échelle, pour ses datacenters en Amérique du Nord.

