Prix du carbone, voitures thermiques, renouvelables... Les 10 enjeux du grand plan climat européen

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Thijs ter Haar-Unsplash La Commission européenne détaille le 14 juillet son plan d'action pour atteindre une baisse de 55 % de ses émissions de C02 en 2030.

C’est un chantier colossal qui s’ouvre mercredi 14 juillet à Bruxelles. La Commission européenne doit détailler son paquet climat "Fit for 55", un ensemble de douze propositions de règlements et de directives pour détailler comment l’Union européenne compte atteindre son objectif de baisse de ses émissions carbone en 2030. "Il s’agit du plan grand paquet législatif de l’histoire de l’Union européenne", remarque Thomas Pellerin-Carlin, expert énergie pour l’institut Jacques Delors. Fin 2020, l’Union européenne s’est fixée comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire à 2030 de baisser de 55% de ses émissions.

Désormais, il s’agit de passer aux travaux pratiques et de traduire de façon opérationnelle la voie à suivre. La marche est haute. Pour être dans les clous, des actions vont devoir être enclenchées dans tous les secteurs économiques. D’où l’aspect tentaculaire et touffu de la proposition de la Commission, qui compte plusieurs milliers de pages. Normes d’émissions des voitures, extension du marché carbone au transport et au bâtiment, taxation de l’énergie… "Le paquet législatif doit permettre d’atteindre de façon crédible la cible de baisse des émissions", prévient Lucie Mattera, la responsable Europe du think-tank E3G. Deux autres textes, sur la performance énergétique des bâtiments et le paquet gaz, doivent encore compléter l’arsenal fin 2021.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]