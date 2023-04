[Prix de la saga familiale] L’incessante réinvention de Suchier, du textile au nucléaire

En un siècle et demi, l’usineur ardéchois Suchier a su rebondir du textile au ferroviaire, au médical, à la défense ou l’aéronautique… Spécialisée dans l’usinage en petites et en moyennes séries de pièces très techniques et complexes, notamment de nombreuses pièces en titane et en carbone pour l’aéronautique en tant que sous-traitant de rang 1 ou 2, et pour le sport automobile, avec des disques de frein utilisés par les écuries de pointe engagées en Formule 1, la PME mise aujourd’hui sur le nucléaire pour franchir une nouvelle étape dans son développement.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]