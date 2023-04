[Prix de la relocalisation] Courbis rapatrie une presse de Chine

Après plus de 20 ans en Chine, le groupe Courbis a fait revenir dans son usine de Romans une presse lui permettant de produire, dans la Drôme, davantage de pièces de carrosserie. L’entreprise est lauréate du prix «relocalisation» de "Territoires et industrie", une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la première édition se tenait le 26 avril à Valence (Drôme).