[Prix de la politique publique] Euraénergie décarbone le Dunkerquois

Le groupement d'intérêt public Euraénergie, «écosystème d'innovation» au service de la transition énergétique et industrielle, accompagne le vaste projet de décarbonation industrielle de Dunkerque. Il remporte le prix de la politique publique de «Territoires et industri», une initiative de L’Usine Nouvelle et de la Gazette des communes, dont la troisième édition se tenait le 20 septembre à Dunkerque, dans le Nord.