Prix de la Femme internationale 2022 : Valérie Patuel (Safran Helicopter Engines), le goût des autres

Le poste en effraierait plus d’une : être une femme dirigeante d’entreprise en lien avec des pays musulmans dans le domaine testostéroné du militaire. Pas de quoi effrayer Valérie Patuel qui n’aime rien tant que se frotter aux différences, bonnes ou mauvaises. Après la Malaisie en 2015, depuis septembre 2021, elle assume au sein du géant aéronautique un double rôle clé au cœur de l’Asie. Directrice générale de Safran Helicopter Engines, elle encadre à Singapour une équipe d’une cinquantaine de personnes chargée de gérer l’exploitation de plus d’un millier de moteurs d’hélicoptères et ce, pour le compte de plus de 250 clients, répartis dans une vingtaine de pays de la région. « Il faut veiller dans certains pays aux tenues vestimentaires et aux postures, confie-t-elle. Je n’ai jamais eu de problème en tant que femme dans les pays musulmans, mais je suis consciente des codes à respecter, comme de ne pas tendre la main. » Elle l’assure, une visite ne s’improvise pas.

