[Prix de l'ingénieur projet 2022] Maud Vinet, start-uppeuse du quantique

Plutôt que de projets, Maud Vinet préfère parler d’aventures. Au CEA-Leti, l’ingénieure et docteure en physique a fait de l’équilibre entre recherche et industrialisation « le fil rouge de sa carrière », assure-t-elle. « J’ai fait une école d’ingénieurs en physique appliquée pour comprendre le fonctionnement du monde et agir dessus, raconte-t-elle. Cela explique bien où je suis aujourd’hui. » D’aventure en aventure, elle est devenue responsable du programme quantique du CEA. Avant de fonder et de prendre la tête de la start-up SiQuance, créée le 29 novembre pour industrialiser la technologie de fabrication de qubits développée par son laboratoire.

