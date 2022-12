[Prix de l’ingénieur manager 2022] Bruno Racault, apôtre de la relocalisation

Dans les années 2000, la production à grands volumes de cartes électroniques est partie en Chine, contraignant les fabricants français à se replier sur les petites et moyennes séries. Tous sauf All Circuits. Chaque jour, plus de 400 000 circuits imprimés sortent de son usine de Meung-sur-Loire (Loiret). Cette position, l’entreprise la doit à l’audace de son président Bruno Racault, 60 ans. En 2009, il reprend le site que son éphémère actionnaire, le groupe américain Jabil, veut fermer et choisit de défier la Chine en continuant à produire en masse pour l’automobile, notamment pour Valeo, le premier propriétaire de l’usine. «À l’époque, tout le monde me prenait pour un fou, se souvient-il. Le pari était risqué. Mais nous étions convaincus de réussir à concurrencer la Chine. Aujourd’hui, les gens commencent à y croire.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]