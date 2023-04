[Prix de l'industriel du territoire] Prodeval, leader de la biométhanisation

L'ETI drômoise Prodeval, qui détient 17% des parts de marché mondiales de la valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets organiques, s'agrandit et maille le département de stations distributrices de carburants verts. Elle est lauréate du prix "Industriel du territoire" de "Territoires et industrie", une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la première édition se tenait le 26 avril à Valence (Drôme).