[Prix de l’industriel du territoire] AX Group crée une Green Factory

A Bailleul (Nord), AX Group s’est doté d’un nouvel atelier de production, plus respectueux de l’environnement. La PME est lauréate du prix Industriel du territoire de «Territoires et industrie», une initiative de L'Usine Nouvelle et de La Gazette des communes, dont la troisième édition se tenait le 20 septembre à Dunkerque (Nord).