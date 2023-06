[Prix de l'encouragement] Tolv industrialise la conversion électrique des utilitaires

Adieu le moteur thermique, le pot d’échappement et le réservoir. Avec Tolv, les anciens véhicules essence ou diesel passent à l’électrique, après une greffe de batterie, de motorisation et de transmission. Cette technique, appelée rétrofit électrique, est la spécialité de cette jeune pousse, créée en 2019 par cinq associés à la sortie de leurs études d’ingénieur et de science politique. Installée à Fontaine (Isère), près de Grenoble, l’entreprise, dont le nom est l’anagramme de Volt, se concentre plus particulièrement sur le marché des utilitaires.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]