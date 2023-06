[Prix de l'économie circulaire] Séché, seul producteur de brome recyclé

Aucune autre unité de ce type n’existe au monde, affirme le groupe Séché Environnement. À Saint-Vulbas (Ain), sa filiale Trédi (150 salariés) a mis en place une solution inédite de recyclage de brome. Laquelle valorise des déchets industriels qui étaient jusqu’alors incinérés, réduit drastiquement son bilan carbone et ses besoins en eau et produit du brome utilisable par les industries chimi­ques et pharmaceutiques. L’aventure a démarré en 2015, après trois ans de travaux de R&D.

