[Prix de l’éco-conception] Faurecia allège le bilan écologique de ses sièges

Le look a de quoi surprendre. Appuie-tête triangulaire, armature visible… Le démonstrateur au design minimaliste et affirmé de la division siège de Faurecia ne passe pas inaperçu. Ce n’est pourtant pas pour son style que les constructeurs y prêtent attention. Conçu avec une économie de matériaux, Seat for the planet est à la fois plus léger (environ 15% de poids en moins par rapport aux modèles actuels des véhicules de catégorie B), moins émetteur de gaz à effet de serre dans sa production (48% en moins) et plus simple à assembler et à démonter qu’un siège traditionnel.

