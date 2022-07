Privé du marché russe, Renault enregistre 1,7 milliard d'euros de perte nette au premier semestre

« Nous avons dû affronter beaucoup de vents contraires au cours de ces derniers mois », a d'emblée souligné le directeur général de Renault Luca de Meo lors de la présentation des résultats du premier semestre de l'année 2022, vendredi 29 juillet. Après la pandémie de Covid-19 et la pénurie de semi-conducteurs, le constructeur tricolore a dû faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Cette dernière a tout d'abord engendré une hausse mondiale du prix des matières premières, qui aura coûté 797 millions d'euros au groupe sur la période, mais l'a surtout contraint à faire une croix sur la Russie et sur sa marque Lada. Un marché capital pour l'entreprise, puisqu'il représentait en 2021 plus de 18% de ses ventes mondiales et plusieurs milliards d'euros d'investissements au cours de la dernière décennie.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]