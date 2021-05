PriceWaterhouseCoopers France L’excellence opérationnelle, au service de vos performances

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Dernièrement, notre travail avec des majors nous a conduits à créer un outil blockchain qui améliore la traçabilité des composants MRP, bientôt commercialisé… Ce n’était pas prévu au départ ! » glisse Matthieu Lemasson, Partner chez PwC France, pour illustrer jusqu’où l’action experte de son cabinet peut aller. L’anecdote n’en est pas une, tant PwC s’investit pour faire progresser ses clients vers l’excellence opérationnelle. Le cabinet sait de quoi il parle : PwC intervient chez 87 des 100 premiers Top players de la filière Aerospace-Defense, et auprès d’une multitude d’ETI/PME.

PwC France intervient sur de la stratégie, sur de l’exécution et jusqu’au déploiement, selon les prescriptions. « Les grands comptes vont se nourrir d’audits, benchmarks, de conseils en évolution des compétences ou en outils, quand les PME ont des attentes plus précises sur des contraintes métiers par exemple » analyse Matthieu Lemasson. Les missions confiées peuvent durer de quelques semaines à quelques années, suivant la demande et l’évolutivité du besoin.

Ancrage terrain

PwC dispose d’équipes d’expérience, connectées aux problématiques les plus cruciales. À commencer par son équipe Manufacturing qui s’appuie sur une très fi ne connaissance des routines des organisations, des enjeux d’excellence opérationnelle issus notamment des bonnes pratiques venues d’autres secteurs. C’est aussi vrai de la finance, où le cabinet agit autant sur les enjeux de comptabilité que la gestion du risque ou encore de l’équipe techno-cybersécurité qui a bondi de 10 à 200 collaborateurs, en 5 ans. En plus des règles d’usage et des outillages à déployer, PwC propose une war-room où le cabinet propose des attaques simulées de hackers et des remises à niveau de votre sécurité digitale ! Une priorité, à l’heure du tout data.

