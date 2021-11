Pression chinoise sur le nucléaire français, patron d'Airbus, EPR 2 d'EDF... Les cinq articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dahmane Guillaume Faury, patron d'Airbus et président du Gifas.

1 - Nouveau coup de pression de la Chine sur le nucléaire français

En annonçant la construction de 150 réacteurs nucléaires sur son territoire, et une trentaine à l’export pour sortir du charbon, la Chine va obliger le nucléaire français à vite optimiser coûts et délais pour rester compétitif.

2 - « Nous allons vers un changement d’architecture des avions », annonce Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus

Le redémarrage de la filière aéronautique se fait sous tension et sa transformation promet de nouveaux défis, selon Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, dans un entretien à L'Usine Nouvelle.

3 - La bombe Foxconn s’apprête à chambouler le secteur des véhicules électriques

Avec un modèle éprouvé dans les smartphones, Foxconn veut banaliser la voiture électrique, en ouvrant le marché à tout le monde. De quoi provoquer le même séisme que dans les mobiles.

4 - "La mise en service du premier réacteur EPR2 interviendrait en 2035", selon Xavier Ursat, directeur nouveau nucléaire d'EDF

Emmanuel Macron a annoncé le 9 novembre vouloir lancer de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Quelques jours auparavant, le directeur exécutif en charge de la direction ingénierie et des projets nouveau nucléaire d’EDF, Xavier Ursat, revenait pour L’Usine Nouvelle sur l’avancée des projets EPR2 et SMR, les calendriers et les coûts prévus.

5 - Alstom signe un contrat pharaonique pour le métro du Caire

Alstom décroche un important contrat pour la fourniture de rames destinées au métro du Caire. Il fait suite à l’accord signé en juin 2021 entre le ministre de l’économie Bruno Le Maire et le ministre égyptien des Transports. La production des rames sera française.