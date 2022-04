Atmosud, l’organisme de mesure de la ­qualité de l’air en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’assure : les usines du pourtour de l’étang de Berre et du golfe de Fos n’ont jamais aussi peu pollué. Pourtant, ce progrès continu reste méconnu des populations, inquiètes des conséquences de leurs émissions sur la santé et l’environnement. Comment réindustrialiser la France si chaque projet provoque des oppositions ? Les tensions sont parfois telles que des élus reculent.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence a lâché Satys, partenaire d’Airbus Helicopters pour le traitement de surfaces. Des maires confient ne plus vouloir d’entreprise « sensible » pour se prémunir de conflits, alors que l’agence économique Provence Promotion vante l’attractivité des Bouches-du-Rhône, avec plus de 80 projets implantés en 2021. Pour résoudre le dilemme, idées et expérimentations fourmillent. Le territoire peut servir de pilote à une souveraineté industrielle restaurée. Et acceptée.

