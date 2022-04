[Présidentielle] Relocalisation, innovation, soutien… Que prévoient Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour l’industrie pharma?

La pandémie de Covid-19 a mis au grand jour les failles de la production pharmaceutique en France. L'Hexagone demeure un grand producteur de médicaments, figurant au quatrième rang européen. Mais ses usines sont surtout positionnées sur la seconde partie des productions : celle de formulation et de conditionnement des produits. Cette activité reste fortement dépendant de la première étape, celle de la fabrication des principes actifs, donc des molécules qui soignent.

Or, ces productions ont été délocalisées depuis une vingtaine d’années, au profit de pays comme la Chine et l'Inde. Face à la crise liée au Covid, pénuries et tensions d’approvisionnement se sont accélérées. Certains anciens médicaments essentiels ont parfois manqué pendant la première vague en 2020. Ce manque de souveraineté française, et aussi européenne, est au cœur des enjeux de santé.

[...]