Son premier quinquennat a été marqué par des petits pas écologiques, et quelques marches arrières mémorables. Pour son éventuel deuxième mandat, le président sortant Emmanuel Macron centre sa feuille de route écologique sur le développement massif de nouvelles capacités de production d’électricité décarbonée (renouvelables et nucléaire) et d’hydrogène bas carbone, ainsi que du développement concomitant des filières industrielles françaises.

Le 10 février, à Belfort, le candidat LREM avait déjà donné quelques indications sur ses ambitions en matière de transition écologique en annonçant (sans consultation) une nouvelle feuille de route énergétique. Celle-ci comprend notamment la construction de 6, voire de 14 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, ainsi que de 50 parcs éoliens en mer d’ici à 2050. Pour décarboner les secteurs les plus émetteurs (transports, agriculture et industrie), il avait anticipé la campagne présidentielle en présentant dès le 12 octobre 2021 un plan d’investissement dans l’innovation : France 2030. Ses 35 milliards d’euros sur cinq ans sont destinés à avancer dans l’avion zéro émission, le train hydrogène et les mini-réacteurs nucléaires.

Du nucléaire et des renouvelables

