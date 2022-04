« Pour que les petites entreprises versent de la participation ou de l’intéressement, on a fait beaucoup dans le quinquennat et même tout ce que l’on pouvait dans la loi Pacte, c’est difficile d’aller plus loin», confiait un des membres de l’équipe d’Emmanuel Macron à quelques jours du deuxième tour. Difficile, mais pas impossible. En instaurant durablement dans le paysage la prime PEPA (prime de pouvoir d’achat), communément appelée prime « Macron », par exemple. Cette prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, mise en œuvre à la suite de la crise des Gilets jaunes en 2018, connait de par sa simplicité un relatif succès en particulier auprès des TPE/ PME depuis trois ans.

Au-delà d’une reconduction de cette prime, c’est un nouveau principe que défend désormais le président candidat : il souhaite passer de l’incitation à l’obligation.

