[Présidentielle] La CPME veut moins d'impôts et un coût du travail plus bas

François Asselin, président de la CPME, le reconnaît : « Il faut mettre au crédit de ce gouvernement qu’il n’a pas modifié les règles du jeu en cours de quinquennat. Habituellement, les gouvernements font un pas en avant, deux pas en arrière… Cette fois, la trajectoire fiscale a été respectée, et le gouvernement a tenu bon sur les impôts de production. Cela donne de la visibilité, de la stabilité, aux entreprises. »

Mais la confédération patronale des PME aimerait aller plus loin « en matière fiscale et en coût du travail », poursuit François Asselin, pour qui, « dans un environnement concurrentiel, on ne peut s’en sortir qu’en étant au niveau de la concurrence ».

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]