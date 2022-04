[Présidentielle – 10 propositions à la loupe] Pérenniser des primes exceptionnelles, un levier à manier dans certaines limites

Les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat (PEPA), communément appelées « Primes Macron », se sont installées dans le paysage. Initiées en 2019 suite à la crise des gilets jaunes, elles ont été reconduites et même amplifiées en 2020 et 2021. Intérêt pour les employeurs comme pour les salariés : ces primes sont exonérées de cotisations salariales et patronales, d’impôt sur le revenu et même des contributions sociales (CSG et CRDS). Bref l’outil rêvé pour donner un coup de boost au pouvoir d’achat sans être plombé par les charges et les impôts. De quoi inspirer le candidat-président à l’origine de cette innovation mais aussi Eric Zemmour qui l’a intégré dans son programme dans un esprit un peu différent.

Un dispositif reconduit

