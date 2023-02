Près de 41 millions d’euros mobilisés pour préparer la France à l’ère exaflopique

Les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche et de la Transition numérique ont annoncé le 23 février un programme de recherche (PEPR) de 40,8 millions d’euros sur six ans pour développer les briques logicielles qui équiperont les futurs supercalculateurs de classe exaflopique, capables d’exécuter un milliard de milliard d’opérations par seconde. Un investissement en partie motivé par l’ambition d’accueillir le second supercalculateur européen de cette dimension, via un appel à manifestation d’intérêt de l’entreprise européenne commune EuroHPC.