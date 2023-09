Près de 350 Airbus A320neo à inspecter d’urgence en raison de problèmes de moteurs

On savait qu’un grain de sable pouvait enrayer une mécanique bien huilée... mais la poudre aussi peut avoir des effets dévastateurs. Pratt & Whitney en fait l’amère expérience. La maison mère du motoriste, le géant américain RTX (ex Raytheon) a précisé, lundi 11 septembre, l’étendue des dégâts liés aux défauts de qualité dévoilés fin juillet touchant des moteurs PW1100 GTF de certains Airbus A320neo. En cause ? Une contamination par une poudre métallique utilisée pour le revêtement des disques de turbine haute pression, conduisant à des risques d’usure prématurée.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]