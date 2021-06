Premiers résultats d'une utilisation in vivo du ciseau moléculaire Crispr pour traiter une maladie génétique rare

Il avait fait gagner le prix Nobel de chimie 2020 à ses deux inventrices. Crispr-Cas9, le ciseau moléculaire capable d’éditer les gènes, livre pour la première fois ses résultats dans un traitement humain in vivo, pour soigner six individus d’une maladie génétique. Les données de la phase I des essais cliniques ont été publiées le 26 juin dans The New England Journal of Medicine. Les premières conclusions montrent que Crispr semble mieux fonctionner que les traitements actuels, et sans effets secondaires graves.