Première plongée statique pour le sous-marin nucléaire d'attaque Perle, trois ans après un incendie à bord

La Perle prend la mer... sans prendre l'eau. «Le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Perle a franchi le lundi 22 mai une étape majeure en réalisant sa plongée statique», a annoncé mardi 23 mai le ministère des Armées. Une étape qui intervient près de trois ans après le grave incendie ayant endommagé le submersible.

Cette étape a permis de vérifier l’étanchéité de la coque et d’effectuer la pesée du bâtiment. L’équipage Bleu, commandé par le capitaine de frégate Nicolas Maigne, conduit ces essais. Quelques jours plus tôt, des essais de propulsion et de manoeuvrabilité en surface avaient été conduits.

L’incendie a entraîné des dégâts importants à l’avant du Perle

