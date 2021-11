Premier feu vert pour le vaccin de Pfizer/BioNTech chez les enfants de 5 à 11 ans en Europe

15 jours gratuits et sans engagement

C’est un nouveau feu vert, qui ouvre cette fois-ci la vaccination aux enfants dans l’Union européenne. L’Agence européenne des médicaments (EMA) vient de recommander, jeudi 25 novembre, l’utilisation du vaccin à ARNm Comirnaty de Pfizer et de BioNTech chez les enfants à partir de 5 ans et jusqu’à 11 ans. Cette recommandation a été transmise à la Commission européenne qui pourra alors accorder à Pifzer et BioNTech une extension de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de leur vaccin anti-Covid.