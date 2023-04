[PPWR] Smurfit Kappa alerte sur le statut du Bag-in-Box

Connu sous le nom générique de caisse-outre, le Bag-in-Box (BiB) est un emballage pour liquide constitué d’une caisse en carton ondulé pour 75% et d’une poche en plastique (25%) équipée d’un robinet. Propriétaire de la marque et à l’origine du développement de cette solution de conditionnement, notamment dans l’univers du vin, Smurfit Kappa Bag-in-Box, société du spécialiste du carton ondulé Smurfit Kappa, lance une « alerte » sur une conséquence possible du projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR). Les composants sont-ils « intégrés » ou « séparés » ? Telle est la question que soulève Thierry Minaud, le patron de Smurfit Kappa Bag-in-Box, dans un courrier officiel qui rappelle, au passage, les consignes de séparation imprimées sur les caisses.

Gaz à effet de serre

Selon le projet européen, le BiB est considéré comme comportant « des éléments intégrés ». L’entreprise en déduit que seule la caisse en carton serait reconnue comme recyclable. Le seuil de recyclage de 70%, assorti d’une mauvaise note (D), est donc très proche alors que la poche se recycle dans le flux du polyéthylène (PE) souple. Selon Smurfit Kappa, cette interprétation remet donc en cause l'avenir même du BiB en raison d'une « interdiction potentielle ». En rappelant l’impact réduit en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de ce conditionnement, notamment par rapport aux bouteilles en verre, l'entreprise estime que les consommateurs peuvent très facilement séparer les composants. La solution résiderait alors dans cette précision : « si des éléments sont facilement séparables par le consommateur, ils doivent être considérés comme des élément séparables ». La consultation sur le règlement était ouverte jusqu’au 24 avril. La première usine de Smurfit Kappa Bag-in-Box a été inaugurée à Épernay (Marne) en 1992.

Le courrier de Smurfit Kappa Bag-in-Box