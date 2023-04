PPWR : l’analyse d’Elipso en six points 

Ce qu’affirment avec force les pouvoirs publics, lorsqu’on évoque l’économie circulaire, est que l’« écologie doit constituer un levier de la réindustrialisation française ».



Le projet européen sur les emballages et les déchets d’emballages, établi par la Commission européenne le 30 novembre dernier, présente l’opportunité, par une harmonisation des cadres juridiques nationaux, de remédier aux contradictions textuelles et de lever les spécificités locales.



Toutefois, n’oublions pas, par un tropisme paneuropéen marqué, que l’impact des plastiques est une affaire mondiale. Il est très vertueux de se composer un visage d’exemplarité, une vitrine, mais veillons aussi à ne pas entraver nos entreprises européennes, par des dispositifs complexes, trop souvent disjoints de la réalité opérationnelle et industrielle.

1. L’élision de certaines conditions préalables

En premier lieu, il convient de souligner que l'étude d'impact sur laquelle s’adosse le projet comporte des lacunes.

• Les conditions préalables pour les emballages sensibles au contact

L’analyse élude ainsi les conditions préalables à l’instauration de « quotas obligatoires » de contenu recyclé et n’évalue pas les risques y afférents. En particulier, en ce qui concerne les emballages plastique sensibles au contact alimentaire (en dehors des emballages en PET), les conditions de « retour à l’alimentaire » des résines sont loin d’être remplies, en raison des exigences de sécurité élevées qui leur sont imposés.

• La nécessaire disponibilité des matières plastiques recyclées

En outre, aucun état des lieux n’a été effectué sur la disponibilité des quantités de plastiques recyclés et les conditions économiques (prix et quantité disponible) qui permettraient de respecter les objectifs assignés. Imposer un objectif de recyclage aux matières sensibles au contact (alimentaire et cosmétique), pour lesquels aucune analyse sérieuse sur la maturité et les conditions du développement industriel n’a été effectuée, n’est pas soutenable, ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue opérationnel, ni encore d’un point de vue économique.



2. L’égalité de traitement entre matériaux

En deuxième lieu, le projet de règlement impose des obligations qui pèsent uniquement sur les emballages en plastique, privilégiant ainsi implicitement les emballages fabriqués à partir d'autres matériaux. Au-delà des considérations liées à la neutralité technologique et à l’équité concurrentielle entre secteurs industriels, des exigences applicables aux seuls emballages en plastique incitera le marché à se tourner vers des solutions d’emballage faisant l'objet d’une pression règlementaire moindre, ne présentant au demeurant aucun avantage écologique et affectant même l’empreinte environnementale.



3. Les enjeux de recyclabilité

En troisième lieu, les ambitions en matière d’éco-conception des emballages1 rendent circonspect quant à leur soutenabilité, s’agissant notamment des styréniques et des produits complexes. Il est en effet peu probable de les atteindre, compte tenu des conditions actuelles de collecte à la source et de la configuration de nos centres de tri en France (sur le plan technologique et sur le plan de l’agencement des technologies entre elles). Cette situation ne s’impose d’ailleurs pas avec la même acuité en Allemagne, par exemple, où les centres de tri sont beaucoup moins nombreux et spécialisés (non fibreux) et où le niveau de présence des styréniques en centre de tri présentent un intérêt économique.

4. L’ambition d’incorporation de matières recyclées

En quatrième lieu, les emballages sensibles au contact, qui représentent environ la moitié des emballages en plastique, sont soumis à des exigences de sécurité élevées2. Pour ces emballages, les technologies ne permettent pas, à ce stade, un « retour à l’alimentaire » ou « un retour au cosmétique » pour certaines résines et l’atteinte des qualités de recyclage appropriées (à l'exception du PET) ne sera possible à l'avenir que par le développement de procédés thermochimiques. C’est pourquoi, il est indispensable de mener une politique économique de gestion de la rareté permettant la complémentarité des technologies mécaniques et chimiques. Mais à défaut de conclusions solidement étayées par la réalisation d’une analyse d’impact, il n’est pas soutenable de proposer des quotas obligatoires de contenus recyclés.



5. La contextualisation du réemploi : « le réemploi ne se présume pas »

En cinquième lieu, de nombreuses analyses de cycle de vie attestent que les avantages écologiques du réemploi des emballages ne se présument pas. Selon le domaine d'application, les emballages en plastique très économiques et légers peuvent être plus avantageux sur le plan écologique que les solutions réemployables :

• les systèmes de réemploi d’emballages légers, transportés sur de courtes distances avec un nombre élevé de rotations peuvent présenter des avantages environnementaux par rapport aux emballages à usage unique ;



• En revanche, tel n’est pas le cas si le nombre de cycles de réemploi de l’emballage est faible, ou si l'emballage vide est transporté sur une longue distance entre le point de production ou s’il doit être nettoyé via une utilisation excessive d’eau ou d’énergie à un coût élevé.

En conséquence, du point de vue de l’économie circulaire, le projet de règlement devrait se proposer d’examiner l’intérêt environnemental du réemploi, en le justifiant par des analyses de cycle de vie et ainsi déterminer les usages qui s’y prêtent et ceux qui ne sont pas soutenables sur les terrains écologique, économique, et de santé publique.



6. L’approche absolutiste de l’usage unique

En sixième lieu, l’article 22 du projet de règlement prévoit une série d’interdiction de mise en marché d’emballages à usage unique, dont les catégories sont listées à l’annexe V. Or, la fonctionnalité « utile » de certains emballages à usage unique, notamment ceux qui sont sensibles au contact est parfaitement ignorée alors que?l’emballage plastique alimentaire, sensible au contact, garantit la protection des aliments et des consommateurs.

En outre, la vente en vrac alimentaire, en dehors des enjeux sanitaires peut affecter l’empreinte environnementale lorsqu’il conduit au gaspillage alimentaire. Seul l’emballage à usage unique est susceptible d’y suppléer, à ce jour. Il est donc fondamental que la règlementation en cours se fonde sur un « balance test » qui prenne en considération les impacts industriels et la préservation de l’environnement. Tout un modèle économique circulaire est à la recherche aujourd’hui de sa maturité : en dehors du PET, le recyclage des emballages composés d’autres polymères (PP, PE, PET opaque, PS) avec un retour à l’alimentaire n’est possible que via les technologies de recyclage chimiques.



En conclusion, le projet européen est donc une bonne nouvelle, puisqu’il s’inscrit dans une volonté de dresser un cadre unique qui redonne à l’industrie une visibilité et de l’intelligibilité.

Néanmoins, certains ajustements de pur bon sens requièrent d’être effectués?principalement en ce qui concerne la disponibilité de matières premières secondaires, mais également en termes d’équité concurrentielle, d’approche nuancée et contextualisée du réemploi et de prise en considération de la fonctionnalité utile de l’emballage à usage dit « unique ».

Laissons donc les technologies et les modèles d’affaires suffisamment de maturité et sollicitons davantage l’adhésion de ceux qui sont au cœur de la conception des emballages pour l’élaboration du futur cadre règlementaire : ce n’est que par l’élaboration d’un « cahier des charges commun » que nous arriverons à construire un modèle solide et efficace.