PPWR : IK dit oui aux objectifs, non aux quotas

Comme nombre d’autres organisations professionnelles, l’industrie allemande de l’emballage plastique, représentée par le syndicat Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. (IK), réagit à la publication par la Commission européenne du projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballage (PPWR en anglais). Et, de la même manière, elle décèle d’abord beaucoup d’éléments positifs dans cette « réorganisation radicale du marché européen de l’emballage » qui pose des critères harmonisés à l’échelle de l’Union européenne (UE), « permet des économies d'échelle et augmente ainsi l'efficacité économique d'une transformation écologique du marché ». Selon la directrice générale d'IK, par ailleurs experte en économie circulaire, Isabell Schmidt, « l'orientation de la Commission est conforme à notre approche consistant à utiliser autant d'emballages que nécessaire et aussi peu que possible ». Elle se félicite notamment de l’introduction obligatoire de systèmes de consigne pour bouteilles de boisson ou de l’étiquetage unitaire et uniforme, qui devrait faire du tri des déchets un « jeu d’enfant ». Toutefois, des réserves sont rapidement exprimées : « La condition préalable est de surmonter le plastic bashing pour une concurrence équitable des matériaux », déclare la dirigeante.

Quotas problématiques

Première objection : les quotas obligatoires de contenu recyclé proposés pour les emballages plastiques sensibles au contact, qui sont « problématiques ». S’ils donnent des impulsions d'investissement pour le recyclage, « ce qui est à saluer », ils ne peuvent pas être atteints de la même manière pour tous les emballages. « Il n'existe pratiquement pas de recyclats autorisés aujourd'hui. Même le recyclage chimique ne sera pas en mesure de combler cette lacune dans un avenir prévisible », note Isabell Schmidt. Qui craint aussi des goulots d'étranglement de l'approvisionnement. D’ajouter : « Nous sommes également préoccupés par l'énorme charge bureaucratique qui pèse sur les entreprises et par le haut niveau de surveillance exigé par les autorités. Sans application de la réglementation, la loi resterait un tigre édenté et l'honnête homme serait l'imbécile sur le marché. » Pour couvrir les risques dans ce domaine de la disponibilité des matières recyclées, IK préconise « une plus grande flexibilité par le biais de certificats, par exemple. Ceux qui ne peuvent pas utiliser de matériaux recyclés, ou seulement quelques-uns, pourraient remplir leur obligation en acquérant des certificats auprès d'entreprises qui utilisent plus de recyclats que la loi ne l'exige. »

Interdire avec prudence

Sur la réduction des emballages de 15% et l’impératif de minimisation, IK se prononce pour « autant d'emballages que nécessaire, aussi peu que possible ». Mais l'interdiction de certains formats d'emballages, indépendamment de leur recyclabilité, « doit être introduite avec prudence » car ce type de suppression « favorise souvent des alternatives écologiquement discutables ».

Justifications écologiques et non idéologiques

En ce qui concerne le réemploi et les objectifs chiffrés, IK estime que celui-ci a un sens si les applications « sont justifiées écologiquement et non idéologiquement ». Or l’organisation professionnelle considère que « la base des quotas n'est pas compréhensible ». « Pour les emballages de transport commerciaux et industriels en particulier, il est déjà garanti qu'ils sont soit réutilisés, soit recyclés pour fabriquer de nouveaux emballages de transport. En outre, les exigences de réutilisation devraient être neutres en termes de matériaux et ne pas exclure les emballages en carton à usage unique », commente-t-elle.

Ensuite, « la recyclabilité des emballages est et reste la condition essentielle de l'économie circulaire et doit être promue comme telle », martèle IK. C’est pourquoi, sur la question des incitations financières, l’association encourage l’octroi d’un soutien financier « à tous les emballages sur la base de leur recyclabilité, y compris les emballages en plastique ».

Concurrence loyale

Enfin, si l’uniformisation induite par un règlement la satisfait, elle redoute le danger d'une surréglementation sans contrôle de l'application, autrement dit un « monstre bureaucratique », en raison du niveau de détail et des nombreux actes d'exécution et actes délégués nécessaires. « L'application par les autorités doit être facilitée afin que la réglementation ne devienne pas un tigre de papier et que la concurrence loyale prévale. »

IK représente un secteur de plus de 90 000 personnes, au chiffre d'affaires annuel de 16 milliards d'euros.